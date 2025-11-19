Британия обвинила судно России в наведении лазеров на пилотов ВВС королевства

Министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил российское исследовательское судно «Янтарь» в противоправных действиях у британских берегов. По словам господина Хили, «Янтарь» одновременно с картографированием подводных кабелей также направляет лазерные лучи на пилотов королевских военно-воздушных сил (ВВС).

«Мое послание России и Путину: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И если "Янтарь" отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы»,— заявил Джон Хили (цитата по The Guardian).

Как уточнил министр, это уже второй за год случай появления российского судна у территориальных вод королевства. Подобные действия, подчеркнул он, представляют серьезный риск для британских ВВС. При этом доказательств использования лазеров господин Хили не предоставил.

«Янтарь» — исследовательское судно проекта 22010 «Крюйс». Входит в состав Северного флота ВМФ России.