Иран освободил задержанный КСИР танкер Talara со всеми членами экипажа

Иран отпустил ранее задержанный в Ормузском проливе танкер Talara. Все находящиеся на борту члены экипажа, 21 человек, также освобождены, передает агентство Associated Press.

ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали танкер 14 ноября. Судно ходило под флагом Маршалловых Островов. В пресс-службе КСИР отметили, что перехват Talara осуществили «в целях защиты интересов и ресурсов иранского народа». Танкер перевозил 30 тыс. тонн нефтепродуктов и направлялся из Аджмана в Сингапур. Судно направили в иранский порт, чтобы «провести досмотр и устранить нарушения».

Компания Columbia Shipmanagement, которой принадлежит судно Talara, сообщила, что экипаж «находится в безопасности и в хорошем расположении духа». Они уведомили, что «никаких обвинений в адрес судна, его экипажа, а также менеджеров и владельцев предъявлено не было», передает Reuters.