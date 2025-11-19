Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде

Экспедиция Федора Конюхова прибыла на российскую антарктическую базу Беллинсгаузен. Оттуда она отправится на остров Смоленск, где путешественник проведет четыре месяца на одиночной исследовательской станции.

28 членов экспедиции отправились в Антарктиду на двухмачтовой шхуне из Аргентины 14 ноября, сообщил ТАСС сын путешественника и глава экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

Участники экспедиции планируют посетить храм Святой Живоначальной Троицы около базы Беллинсгаузен и выйти вечером 19 ноября к острову Смоленск. Там они проведут около трех дней для развертывания исследовательской станции. Федор Конюхов пробудет там один до середины марта.

Путешественник проведет на станции исследования по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. В дальнейшем Федор Конюхов планирует провести на одиночной станции девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи.

В 1987-1988 годах Федор Конюхов был членом советско-канадской лыжной экспедиции по Баффиновой Земле (Канада). После этого путешественник был награжден орденом Дружбы народов СССР

В 1987-1988 годах Федор Конюхов был членом советско-канадской лыжной экспедиции по Баффиновой Земле (Канада). После этого путешественник был награжден орденом Дружбы народов СССР

Фото: А. Беляев / РИА Новости

В 1990-1991 годах на яхте «Караана» длиной 36 фунтов Федор Конюхов за 224 дня прошел по маршруту Сидней – Мыс Горн – Экватор – Сидней

В 1990-1991 годах на яхте «Караана» длиной 36 фунтов Федор Конюхов за 224 дня прошел по маршруту Сидней – Мыс Горн – Экватор – Сидней

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 1992–1998 годах путешественник участвовал в проекте «Семь вершин мира» и совершил восхождение сначала на Эльбрус, а позднее и на Эверест
На фото: пресс-конференция Федора Конюхова (в центре с журналом) накануне вылета в Кению для покорения вершины Килиманджаро

В 1992–1998 годах путешественник участвовал в проекте «Семь вершин мира» и совершил восхождение сначала на Эльбрус, а позднее и на Эверест
На фото: пресс-конференция Федора Конюхова (в центре с журналом) накануне вылета в Кению для покорения вершины Килиманджаро

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В 1998-1999 годах Федор Конюхов принял участие в американской одиночной кругосветной гонке «Around Alone 1998/99»
На фото: яхта путешественника в Атлантическом океане

В 1998-1999 годах Федор Конюхов принял участие в американской одиночной кругосветной гонке «Around Alone 1998/99»
На фото: яхта путешественника в Атлантическом океане

Фото: РИА Новости

В 2002 году Федор Конюхов участвовал в первой в истории России караванной экспедиции на верблюдах «По следам Великого шелкового пути-2002», протяженность которой составила 1050 км

В 2002 году Федор Конюхов участвовал в первой в истории России караванной экспедиции на верблюдах «По следам Великого шелкового пути-2002», протяженность которой составила 1050 км

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В том же 2002 году Федор Конюхов в ходе своего путешествия на весельной лодке-одиночке (длилось с 16 октября по 1 декабря) установил новый мировой рекорд скорости пересечения Атлантического океана с Востока на Запад в классе «соло»
На фото: Федор Конюхов с женой и дочерью

В том же 2002 году Федор Конюхов в ходе своего путешествия на весельной лодке-одиночке (длилось с 16 октября по 1 декабря) установил новый мировой рекорд скорости пересечения Атлантического океана с Востока на Запад в классе «соло»
На фото: Федор Конюхов с женой и дочерью

Фото: Chris Brandis / AP

В 2003 году Федор Конюхов установил рекорд пресечения Атлантического океана для катамаранов-гигантов — в пути он провел 9 суток

В 2003 году Федор Конюхов установил рекорд пресечения Атлантического океана для катамаранов-гигантов — в пути он провел 9 суток

Фото: Коммерсантъ / Юрий Масляев  /  купить фото

В 2004 году путешественник совершил одиночный трансатлантический переход с востока на запад на 85 футовой макси-яхте «Торговая сеть "Алые Паруса"» по маршруту Канарские острова (о. Ла Гомера) — Барбадос (Порт Сент Чарльз). Он установил мировой рекорд по пересечению Атлантического океана на макси-яхте под управлением одного человека

В 2004 году путешественник совершил одиночный трансатлантический переход с востока на запад на 85 футовой макси-яхте «Торговая сеть "Алые Паруса"» по маршруту Канарские острова (о. Ла Гомера) — Барбадос (Порт Сент Чарльз). Он установил мировой рекорд по пересечению Атлантического океана на макси-яхте под управлением одного человека

Фото: Коммерсантъ / Юрий Масляев  /  купить фото

В 2004-2005 годах состоялось одиночное кругосветное плавание на 85 футовой макси-яхте «Торговая сеть «Алые Паруса» по маршруту Фалмут (Англия) — Хобарт (о. Тасмания) — Фалмут (Англия). Это было четвертое успешное одиночное кругосветное плавание

В 2004-2005 годах состоялось одиночное кругосветное плавание на 85 футовой макси-яхте «Торговая сеть «Алые Паруса» по маршруту Фалмут (Англия) — Хобарт (о. Тасмания) — Фалмут (Англия). Это было четвертое успешное одиночное кругосветное плавание

Фото: Коммерсантъ / Юрий Масляев  /  купить фото

В 2007 году Федор Конюхов на собачьей упряжке установил абсолютный рекорд пересечения Гренландии — 15 суток и 22 часа

В 2007 году Федор Конюхов на собачьей упряжке установил абсолютный рекорд пересечения Гренландии — 15 суток и 22 часа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2008 году из австралийского порта Олбани был дан старт проекту Antarctica Cup Race Track: Федор Конюхов на макси-яхте решил осуществить одиночное плавание нон-стоп вокруг Антарктиды в Южном Океане. Время на этой трассе стало первым мировым рекордом для парусных судов

В 2008 году из австралийского порта Олбани был дан старт проекту Antarctica Cup Race Track: Федор Конюхов на макси-яхте решил осуществить одиночное плавание нон-стоп вокруг Антарктиды в Южном Океане. Время на этой трассе стало первым мировым рекордом для парусных судов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Масляев  /  купить фото

В 2013 году Федор Конюхов совершил переход через Тихий океан на весельной лодке «Тургояк»

В 2013 году Федор Конюхов совершил переход через Тихий океан на весельной лодке «Тургояк»

Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

В июле 2016 года Федор Конюхов приземлился в районе штата Западная Австралия, завершив кругосветный перелет на воздушном шаре «Мортон». Российский путешественник установил рекорд для этого вида транспорта — 11 дней

В июле 2016 года Федор Конюхов приземлился в районе штата Западная Австралия, завершив кругосветный перелет на воздушном шаре «Мортон». Российский путешественник установил рекорд для этого вида транспорта — 11 дней

Фото: Николай Пономарёв / Мортон

В 2018 году Федор Конюхов совершил переход на весельной лодке «Акрос» через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили за 154 дня 13 часов 37 минут

В 2018 году Федор Конюхов совершил переход на весельной лодке «Акрос» через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили за 154 дня 13 часов 37 минут

Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

Летом 2021 года Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс на дрейфующей льдине. Он провел на этой льдине 249 часов и 25 минут

Летом 2021 года Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс на дрейфующей льдине. Он провел на этой льдине 249 часов и 25 минут

Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

Федор Конюхов — протоиерей Русской православной церкви московского патриархата. 23 мая 2010 года в Запорожье епископом Запорожским и Мелитопольским Иосифом он был возведен в сан диакона, а 19 декабря того же года рукоположен в сан священника
На фото: с президентом РФ Владимиром Путиным

Федор Конюхов — протоиерей Русской православной церкви московского патриархата. 23 мая 2010 года в Запорожье епископом Запорожским и Мелитопольским Иосифом он был возведен в сан диакона, а 19 декабря того же года рукоположен в сан священника
На фото: с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последние годы Федор Конюхов покоряет вершины вместе с детьми и внуками. В августе 2020 году он совершил восхождение на гору Эльбрус с сыновьями Оскаром и Николаем, и внучкой Полиной

В последние годы Федор Конюхов покоряет вершины вместе с детьми и внуками. В августе 2020 году он совершил восхождение на гору Эльбрус с сыновьями Оскаром и Николаем, и внучкой Полиной

Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

В июне 2022 года Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане, преодолев дистанцию в 1039,7 км за 13 часов 17 минут по маршруту «Усмань (Шаршки) Липецкой области – село Баклазан, Шелковской район Чеченской Республики

В июне 2022 года Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане, преодолев дистанцию в 1039,7 км за 13 часов 17 минут по маршруту «Усмань (Шаршки) Липецкой области – село Баклазан, Шелковской район Чеченской Республики

Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

Одно из последних достижений путешественника – восхождение на высочайший вулкан Азии Демовенд в Иране в августе 2022 года

Одно из последних достижений путешественника – восхождение на высочайший вулкан Азии Демовенд в Иране в августе 2022 года

Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

