Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде

Экспедиция Федора Конюхова прибыла на российскую антарктическую базу Беллинсгаузен. Оттуда она отправится на остров Смоленск, где путешественник проведет четыре месяца на одиночной исследовательской станции.

28 членов экспедиции отправились в Антарктиду на двухмачтовой шхуне из Аргентины 14 ноября, сообщил ТАСС сын путешественника и глава экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

Участники экспедиции планируют посетить храм Святой Живоначальной Троицы около базы Беллинсгаузен и выйти вечером 19 ноября к острову Смоленск. Там они проведут около трех дней для развертывания исследовательской станции. Федор Конюхов пробудет там один до середины марта.

Путешественник проведет на станции исследования по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. В дальнейшем Федор Конюхов планирует провести на одиночной станции девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи.