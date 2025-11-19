Трех россиян задержали в Таиланде за нарушение сроков безвизового пребывания

Иммиграционная полиция Таиланда задержала троих россиян за превышение сроков безвизового пребывания. Задержанные доставлены в центр временного содержания в Бангкоке, где решается вопрос их депортации, передает ТАСС.

Задержанные россияне Тамара Куксина, Андрей Герасимов и Антонио Моретти рассказали агентству, что они нарушили сроки безвизового пребывания в стране от нескольких месяцев до года. По данным консульского отдела посольства РФ в Таиланде, сейчас в иммиграционном центре находятся около десяти граждан России, пятеро из них отказываются покидать страну.

Задержанных доставили в Бангкок с островов Пхукет и Самуи, у некоторых из них отсутствуют паспорта. Им нужно получить свидетельство на возвращение в консульстве РФ. Как сообщает агентство, полиция Таиланда решает вопрос с оформлением документов и дальнейшей депортацией задержанных в Россию. Таиланд не берет на себя расходы по депортации, поэтому родственникам задержанных придется покупать билеты.

Срок безвизового пребывания на территории Таиланда для россиян составляет 60 дней. Срок можно продлить на 30 дней, обратившись в иммиграционное бюро до истечения основного срока. Услуга стоит 1,9 тыс. бат (примерно 4,7 тыс. руб.). За нарушение правил предполагается ежедневный штраф 500 бат (около 1,2 тыс. руб.). При нарушении срока безвизового пребывания от одного года и более человеку запрещается въезд на территорию страны от пяти до десяти лет.