Депутат Горелкин предрек скорую замену YouTube на российские сервисы

Российские видеохостинги в среднесрочной перспективе полностью заменят YouTube, убежден первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Зарубежную платформу депутат назвал «оружием пропаганды».

Антон Горелкин напомнил, что YouTube пришел на российский рынок в 2010 году, после чего сразу занял доминирующее положение среди видеохостингов. Теперь эту ситуацию пытаются исправить. «Суверенитет и цифровой суверенитет — это очень дорогое удовольствие, требующее не только инвестиций, но и людей. Это большая работа»,— пояснил депутат на медиафоруме Международного клуба народного единства (цитата по ТАСС).

Господин Горелкин добавил, что импульс к развитию отечественных цифровых платформ возник у россиян в 2014 году, когда против РФ ввели первые санкции и страна оказалась под угрозой отключения от SWIFT.

После начала спецоперации на Украине YouTube также ограничил функционал для пользователей из России. Например, россияне больше не могут оформлять премиум-подписку на видеохостинг. Для авторов контента из РФ отключена монетизация.

Самые популярные аналоги YouTube в России — это «VK Видео» и Rutube. По состоянию на июль 2025 года, подсчитали в «МТС AdTech», обе платформы значительно увеличили объем трафика. Месячная аудитория Rutube выросла на 117% год к году. У «VK Видео» мобильный трафик достиг 47,2 млн человек за тот же период.

Подробности — в материале «Ъ» «Rutube заслоняет экраны».