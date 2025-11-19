Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о телевизорах с полностью голосовым управлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Разговоры с телевизором больше не признак сумасшествия или «скуфизма» — теперь это техноевангелизм. Компания SberDevices представила свои первые телевизоры с полностью голосовым управлением без пульта. За коммуникацию с пользователем в устройствах серии 7000 отвечает помощник «Салют» со встроенным GigaChat. Несмотря на громкое заявление о том, что пульт больше не нужен, в комплекте он все же есть. Тест телевизора из новой линейки еще впереди, но я твердо уверен, что управление исключительно голосом возможно в стерильных, далеких от реальности большинства пользователей условиях. Скорее всего, без ограничений оно работает в рамках материнских сервисов, что логично как с точки зрения бизнеса, так и простоты внедрения технологий.

Представители вендора утверждают, что частотные базовые команды вроде «стоп», «пауза», «влево» «вниз», «запусти» и тому подобные доступны абсолютно во всех приложениях. Командовать телевизором можно без специального обращения, сообщили в SberDevices. Достаточно сказать, например, «громкость 30» или «пауза». Обращения пользователя к телевизору, даже шепотом, распознают четыре встроенных микрофона. Они улавливают голосовые команды на расстоянии до пяти метров. Кроме того, разработчики заверяют, что нейросеть распознает запросы на естественном языке, умеет анализировать изображение на экране и удерживает контекст диалога. Так что голосом можно не только осуществлять навигацию по интерфейсу, но и, например, прямо во время просмотра фильма уточнить детали о картине, а при просмотре телевизионных программ, допустим, узнать, что идет сейчас на канале или что будет дальше.

В случае если пользователь не определился, какой именно контент ему сейчас нужен, система предлагает подборки по жанру, настроению и рейтингу. Доверять выбору нейросети или нет, каждый решит сам. Совершенно точно пока ни один алгоритм не способен сразу полноценно попасть во вкусы пользователя. Чем больше у ИИ будет статистики о персональных просмотрах и предпочтениях, тем точнее станут рекомендации. Линейка новых телевизоров Sber (MOEX: SBER) 7000 представлена в диагоналях от 43 до 65 дюймов.

