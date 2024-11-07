Мэрия закажет аудит «Нижегородских бань» перед реорганизацией

Департамент экономического развития Нижнего Новгорода объявил закупку аудита муниципального предприятия «Нижегородские бани» перед его реорганизацией в акционерное общество, которым будет владеть город. Проверке подлежит имущество бань и сделки за период с 1 января по 30 сентября 2024 года, следует из опубликованной документации закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость аудита оценивается в 165 тыс. руб., проверка должна быть проведена до 15 декабря. Аудиторам предстоит сделать выводы о составе имущества бань, достоверности его инвентаризации и отражении в промежуточном бухгалтерском балансе. Также проверяющие должны оценить сделки бань методом сплошной проверки, в том числе, с аффилированными лицами.

Как писал «Ъ-Приволжье», решение о реорганизации бань депутаты городской думы приняли в конце сентября. Процедура должна завершиться к 1 января 2025 года. Кроме того, мэрия проверит деятельность директора муниципального предприятия Дмитрия Фролова.

Владимир Зубарев