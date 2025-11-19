Путин присвоил звание гвардейского 255 мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 255-му мотострелковому полку. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования правовых актов.

Полк входит в состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Как и 33-й мотострелковый полк, удостоенный гвардейского звания на прошлой неделе. Постоянные пункты дислокации обоих полков находятся в Волгограде.

255-й мотострелковый полк принимает участие в боевых действиях на Украине в составе группировки войск «Центр». Согласно публикациям Минобороны РФ, военнослужащие полка участвовали в боях на Красноармейском направлении. По данным волгоградских СМИ, в 2022 году подразделения полка находились в Херсоне, но были переброшены на левый берег Днепра «в результате маневров» ВС РФ.

255-й мотострелковый полк отсчитывает свою историю с 1942 года. Его бойцы (тогда 38-й отдельной мотострелковой бригады) участвовали в Сталинградской битве. Впоследствии часть получила наименование «Сталинградская», но была переименована в «Волгоградскую» в 1964 году.

После распада СССР полк участвовал в штурме Грозного во время Первой чеченской войны. Позже принял участие во второй чеченской кампании. 255-й мотострелковый полк расформировали в 2009 году в ходе реформ министра обороны Анатолия Сердюкова. Возрожден в 2021 году.

Степан Мельчаков