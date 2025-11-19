Путин включил главу ФСИН Гостева в комиссию по противодействию экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении состава межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. В нее включен директор ФСИН Аркадий Гостев.

Указ вступает в силу со дня подписания. Аркадий Гостев занимает должность главы ФСИН с ноября 2021 года. До этого он был замминистра МВД России.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму была создана в 2011 году. В ее состав входят полпреды президента в федеральных округах, главы регионов, представители Общественной палаты, СМИ и правозащитных организаций.