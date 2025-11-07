Мэрия передаст региону дорогу на набережной Гребного канала под Восточный обход
Администрация Нижнего Новгорода намерена передать региону дорогу на набережной Гребного канала для реализации проекта по строительству Восточного обхода. На внеочередном заседании 12 ноября гордума рассмотрит вопрос о передаче дороги в безвозмездное пользование ГУАД.
Фото: Публичная кадастровая карта
В дальнейшем участок от Лысогорского съезда до ворот нижегородской станции аэрации будет передан в госсобственность Нижегородской области. Общая протяженность дороги — 1,15 км.
Добавим, в начале ноября областной минград выдал ГУАД разрешение на разработку документации по планировке территории для строительства шестого и седьмого этапов Восточного обхода. В границы планировки входят участок набережной Гребного канала от Казанского до Лысогорского съезда и участок от деревни Никульсукое до станции аэрации. Подготовить планировочную документацию необходимо до 1 ноября 2026 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас идет проектирование части Восточного обхода — от обхода Кстова до улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде. Восточный обход в 2025 году вновь вошел в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. На начало года предполагаемый объем инвестиций в строительство оценивался в 108,2 млрд руб.