Отборочный турнир ЧМ-2026. Зона UEFA
Итоговая таблица группы A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|5
|0
|1
|16:3
|15
|6
|4
|0
|2
|6:8
|12
|6
|3
|0
|3
|7:6
|9
|6
|0
|0
|6
|1:13
|0
Группа B
Итоговая таблица группы B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|4
|2
|0
|14:2
|14
|6
|3
|2
|1
|6:5
|11
|6
|0
|4
|2
|3:8
|4
|6
|0
|2
|4
|4:12
|2
Группа C
Итоговая таблица группы C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
|3
|2
|1
|16:7
|11
|6
|2
|1
|3
|10:12
|7
|6
|0
|2
|4
|4:17
|2
Итоговая таблица группы D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|5
|1
|0
|16:4
|16
|6
|3
|1
|2
|10:11
|10
|6
|2
|1
|3
|13:11
|7
|6
|0
|1
|5
|3:16
|1
Группа E
Итоговая таблица группы E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|5
|1
|0
|21:2
|16
|6
|4
|1
|1
|17:12
|13
|6
|1
|0
|5
|7:15
|3
|6
|1
|0
|5
|3:19
|3
Итоговая таблица группы F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|4
|1
|1
|20:7
|13
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|6
|2
|2
|2
|11:10
|8
|6
|1
|0
|5
|3:19
|3
Итоговая таблица группы G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|8
|6
|2
|0
|27:4
|20
|8
|5
|2
|1
|14:7
|17
|8
|3
|1
|4
|8:14
|10
|8
|1
|2
|5
|4:19
|5
|8
|0
|3
|5
|6:15
|3
Группа H
Итоговая таблица группы H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|8
|6
|1
|1
|22:4
|19
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|8
|4
|1
|3
|19:10
|13
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|8
|0
|0
|8
|2:39
|0
Итоговая таблица группы I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|8
|8
|0
|0
|37:5
|24
|8
|6
|0
|2
|21:12
|18
|8
|4
|0
|4
|19:20
|12
|8
|1
|1
|6
|8:21
|4
|8
|0
|1
|7
|5:32
|1
Группа J
Итоговая таблица группы J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|8
|5
|3
|0
|29:7
|18
|8
|5
|1
|2
|21:11
|16
|8
|3
|4
|1
|13:10
|13
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|8
|0
|0
|8
|0:31
|0
Итоговая таблица группы K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|8
|8
|0
|0
|22:0
|24
|8
|4
|2
|2
|7:5
|14
|8
|4
|1
|3
|9:10
|13
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|8
|0
|1
|7
|3:16
|1
Итоговая таблица группы L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0
Команды, занявшие в группах первые места, вышли в финальную часть чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира.