Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отборочный турнир ЧМ-2026. Зона UEFA

Итоговая таблица группы A

Команда И В Н П М О
6 5 0 1 16:3 15
6 4 0 2 6:8 12
6 3 0 3 7:6 9
6 0 0 6 1:13 0

Группа B

Группа B

1:1
Муслия, 74 — Варгас, 4
1:1
Лундгрен, 87 — Элшник, 64

Итоговая таблица группы B

Команда И В Н П М О
6 4 2 0 14:2 14
6 3 2 1 6:5 11
6 0 4 2 3:8 4
6 0 2 4 4:12 2

Группа C

Группа C

4:2
Мактоминей, 3; Шанкленд, 78; Тирни, 90+3; Маклин, 90+8 — Хёйлунн, 57; Доргу, 82
0:0

Итоговая таблица группы C

Команда И В Н П М О
6 4 1 1 13:7 13
6 3 2 1 16:7 11
6 2 1 3 10:12 7
6 0 2 4 4:17 2

Итоговая таблица группы D

Команда И В Н П М О
6 5 1 0 16:4 16
6 3 1 2 10:11 10
6 2 1 3 13:11 7
6 0 1 5 3:16 1

Группа E

Группа E

2:2
Ольмо, 4; Оярсабаль, 62 — Гюль, 42; Озджан, 54
2:1
Русев, 10; Крастев, 24 — Лочошвили, 88

Итоговая таблица группы E

Команда И В Н П М О
6 5 1 0 21:2 16
6 4 1 1 17:12 13
6 1 0 5 7:15 3
6 1 0 5 3:19 3

Итоговая таблица группы F

Команда И В Н П М О
6 4 1 1 20:7 13
6 3 1 2 9:7 10
6 2 2 2 11:10 8
6 1 0 5 3:19 3

Итоговая таблица группы G

Команда И В Н П М О
8 6 2 0 27:4 20
8 5 2 1 14:7 17
8 3 1 4 8:14 10
8 1 2 5 4:19 5
8 0 3 5 6:15 3

Группа H

Группа H

1:1
Грегорич, 77 — Табакович, 12
7:1
Росси, 13 (автогол); Баярам, 29; Ман, 42; Валентини, 57 (автогол); Хаджи, 76; Рациу, 82; Мунтяну, 87 (пен.) — Джакопетти, 2

Итоговая таблица группы H

Команда И В Н П М О
8 6 1 1 22:4 19
8 5 2 1 17:7 17
8 4 1 3 19:10 13
8 2 2 4 11:11 8
8 0 0 8 2:39 0

Итоговая таблица группы I

Команда И В Н П М О
8 8 0 0 37:5 24
8 6 0 2 21:12 18
8 4 0 4 19:20 12
8 1 1 6 8:21 4
8 0 1 7 5:32 1

Группа J

Группа J

7:0
Ванакен, 3; Доку, 34, 41; Мехеле, 52; Салемакерс, 55; Де Кетеларе, 57, 59
7:1
Уилсон, 18 (пен.), 75, 81 (пен.); Брукс, 21; Джонсон, 37; Джеймс, 57; Бродхед, 88 — Миовски, 23

Итоговая таблица группы J

Команда И В Н П М О
8 5 3 0 29:7 18
8 5 1 2 21:11 16
8 3 4 1 13:10 13
8 2 2 4 9:13 8
8 0 0 8 0:31 0

Итоговая таблица группы K

Команда И В Н П М О
8 8 0 0 22:0 24
8 4 2 2 7:5 14
8 4 1 3 9:10 13
8 1 2 5 5:15 5
8 0 1 7 3:16 1

Итоговая таблица группы L

Команда И В Н П М О
8 7 1 0 26:4 22
8 5 1 2 18:8 16
8 4 0 4 11:9 12
8 3 0 5 8:17 9
8 0 0 8 3:28 0

Команды, занявшие в группах первые места, вышли в финальную часть чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира.

  • Газета «Коммерсантъ» №214 от 20.11.2025, стр. 12

Новости компаний Все