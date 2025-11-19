Большинство молодых соискателей хочет работать в диджитал-среде

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие сферы привлекают молодежь и как внедрение ИИ повлияло на количество вакансий для начинающих специалистов.

Представители нового поколения сотрудников предпочли бы оказаться в команде сервиса Telegram. В возрастной группе до 25 лет такой вариант для себя выбрали 56% опрошенных компанией BrandLab. Это, кстати, на 3% больше, чем набрал «Яндекс» как работодатель в том же опросе. Впрочем, IT-корпорация остается лидером в списке привлекательных работодателей, если смотреть на все возрастные группы. 49% зумеров, по результатам опроса, желают работать в Ozon, столько же — в Сбербанке. Также в списке наиболее привлекательных работодателей для молодых сотрудников оказались Wildberries Т-Банк и Альфа-банк, «Золотое яблоко», VK и МТС.

Респондентов по всей России спрашивали, в какой компании они бы согласились работать в первую очередь, если бы им поступило такое предложение. Выборка составила 1000 человек. Тем временем высокотехнологичная среда молодое поколение не жалует. Хедхантеры предупреждают, что позиций для новичков уже сейчас почти не осталось. И это явление общемировое. Исследование рынка труда, проведенное учеными Гарварда, показало, что за последние 10 лет ИИ закрыл именно позиции джунов. Таких вакансий уже на 29% меньше, и ситуация ухудшается. Зумеры, которые все же нашли работу, потратили на это до двух лет, и даже дипломы престижных вузов мало помогают.

Глава компании Anthropic, создавшей модель Claude, Дарио Амодеи в одном из интервью недавно предупредил, что половина джунов останется без работы уже через пять лет. Мир увидит безработицу в 10-20%, поэтому власти должны принять меры уже сейчас. Влияние новых технологий на жизнь людей будет происходить быстрее, чем прежде, убежден Амодеи. Некоторые аналитики рынка труда советуют молодежи идти на завод и осваивать ручной труд. Сейчас это кажется тяжелым и непривлекательным, но время мыслить долгосрочно: через десяток лет инженеры производств, сопровождавшие важные технологические изменения, будут цениться очень высоко. Идеальных решений нет, но, кажется, самым выгодным становится выбор смешанного опыта, когда специалист разбирается в IT и умеет работать руками. Так вариантов занятий с достойной оплатой будет больше.

Яна Лубнина