Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, что спровоцировало конфликт между российскими и британскими болельщиками в Марселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach Livepic / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach Livepic / Reuters

Российские футбольные фанаты на международной арене устраивали резонансные побоища нечасто. Но когда это происходило, становилось понятно, что слухи о непобедимости ультрас из других стран, мягко говоря, сильно преувеличены.

Показательной получилась стычка на Евро-2016, который проходил во Франции. Все случилось в Марселе, где сборная Англии встречалась с командой России. Город заполнили тысячи британских фанатов, которые громили кафе, переворачивали машины и к тому же избивали всех, кто попадался им на пути. Полиция в стычке с британцами не вступала, а лишь забрасывала толпу шашками со слезоточивым газом. Но в старом порту Марселя многотысячное английское фанатское войско вдруг наткнулось на серьезное сопротивление россиян. Наши соотечественники, по словам очевидцев, работали слаженно и даже смогли обратить в бегство толпу британцев. Позже появилось соотношение сил: 200 фанатов из нашей страны тогда противостояли 3000 британцев. Когда полиция попыталась вмешаться, на площади лежали десятки подданных Ее Величества, некоторые в тяжелом состоянии. Было госпитализировано 35 человек. Причем драками на улице дело не ограничилось.

На стадионе после финального свистка встречи Россия—Англия, которая завершилась вничью (1:1), фанаты из нашей страны ворвались на британскую трибуну и в жесткой форме объяснили оппонентам, что вести себя неподобающе не стоит. Англичане спасались бегством, прыгали с большой высоты в проходы стадиона. Удивительно, но после этого вдруг прозрели представители UEFA. Организация, не замечающая, как британцы разносили Марсель, вдруг встрепенулась и во всех смертных грехах обвинила представителей нашей страны. Одна из английских газет всерьез писала, что фанатское нападение — это часть гибридной войны Кремля. Дальше было еще интереснее: британские фанаты, которых задержали, получили минимальные сроки — от одного до трех месяцев. Россияне, которым было предъявлено обвинение, оставались в заключении значительно больше. Например, Павел Косов провел во французской тюрьме шесть лет.

Владимир Осипов