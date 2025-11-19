Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как люди могут физически чувствовать предмет, не дотрагиваясь до него.

Зрение, обоняние, осязание, слух и вкус — исследователи продолжают изучать человеческие способности. И на этот раз ученым из Великобритании удалось открыть новое чувство так называемого дистанционного осязания. Они пришли к выводу, что человек может физически чувствовать объект даже до того, как до него дотронется.

Прежде считалось, что такая суперспособность есть у птиц и некоторых животных. В эксперименте принимали участие несколько человек и роботов. Перед всеми была поставлена одна задача: обнаружить зарытый в песке куб. Люди начинали чувствовать предмет еще до того, как его касались: по возмущению песчинок, когда рука двигалась рядом, и мозг, считывая эти микросигналы, давал понять — здесь что-то есть. Причем точность этого сверхчувства поражает —около 70%! Чтобы лучше понять уникальность дара, ученые устроили настоящую дуэль между человеком и машиной. Роботизированный тактильный сенсор мог почуять кубик с чуть большего расстояния. Но он часто выдавал ложные сигналы, и в среднем точность такого ощущения у робота составляла лишь 40%.

Это открытие, по мнению ученых, меняет привычное представление о том, что осязание ограничено только непосредственным контактом. Инженеры уже задумывались о создании перчаток или других устройств, которые смогут расширить наше естественное осязание. Возможно, вскоре хирурги смогут «ощупывать» ткани внутри тела минимально инвазивно, а геологи — анализировать структуру пород, не извлекая их на поверхность. А разработчики роботов могли бы использовать человеческие способности в качестве модели для создания более чувствительных машин. Почти таких же, как мы.

Анна Кулецкая