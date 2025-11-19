В Ярославле таблички со старыми названиями улиц появились на здании Банка России

Ярославское отделение Банка России поддержало инициативу мэрии Ярославля по установке табличек с историческими названиями улиц. На зданиях банка на Комсомольской улице и в Южном переулке появились керамические указатели, отражающие прежние названия мест. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в отделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

Комсомольская улица, где находится офис банка, ранее называлась Богородицкая, Вологодская, Большая линия и Линия Социализма. Современное название улица получила в октябре 1933 года в честь 15-й годовщины комсомола. Все исторические названия указаны на новых табличках.

Заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов подчеркнул, что банк ценит историческое наследие. Здание банка, построенное в 1929-1936 годах в стиле неоренессанса, является объектом культурного наследия. В этом году фасад был украшен подсветкой, а в отделении работает музейная экспозиция, которую ежегодно посещает более 1 тыс. человек.

В центральной части Ярославля уже установлено 28 новых керамических табличек по 13 адресам.

Антон Голицын