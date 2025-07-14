В Ярославле начали устанавливать таблички с бывшими названиями улиц

В Ярославле на здании мэрии установлена табличка со старыми названиями улицы. Соответствующую видеозапись разместила мэрия областного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2024 года мэр Артем Молчанов подписал постановление, допускающее указывать на адресных аншлагах вышедшие из употребления названия улиц. Это право владельцев зданий, а не обязанность. Первую такую табличку установили на здании мэрии на улице Андропова. Как и аншлаг с действующим названием, она выполнена из керамики.

Указано, что улица Андропова имела бывшие названия «Ростовская», «Казанская», «Екатерининская», «Крестьянская». В размещенной публикации мэрия делает акцент не на старых названиях, а на материале табличек. Указатели из керамики появились уже на 13 зданиях в центре города.

«Мы призываем всех собственников зданий, как минимум находящихся в центральной части города, поддержать наши мероприятия по замене и еще раз подчеркнуть всем гостям и жителям, что мы древнерусский исторический город»,— сказала директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко.

Антон Голицын