Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о китайском кроссовере, который должен появиться и на российском рынке.

Накануне в России прошла презентация огромного кроссовера Voyah Taishan. Если быть точным, мероприятие проходило на родине бренда, в Китае, но в Москве трансляцию мероприятия было предложено посмотреть на большом экране. В Поднебесной продажи уже стартовали, и на презентации была даже объявлена цена. Озвучивая ее, ведущий трансляцию аж подпрыгнул: 378 тыс. юаней — по сегодняшнему курсу это больше 4,5 млн руб. Но мы уже привыкли, что цену на автомобиль в Поднебесной у нас надо увеличивать как минимум вдвое. Так что надо готовиться к цене в районе 10 млн. Прайс-листы должны появиться к началу года, но российские дилеры Voyah заказы уже принимают.

Итак, что же получит покупатель за такие деньги? Taishan многие уже сравнили с Rolls-Royce Cullinan. Но я бы предложил посмотреть в сторону Mercedes-Benz GLS. Двухцветная окраска кузова, диски как у Maybach, опять же длина почти идентична — 5,2 м. Салон Taishan рассчитан на шесть мест с двумя «капитанскими» креслами на втором ряду. Последние оснащены 66 датчиками, определяющими положение тела и создающими эффект «нулевой гравитации». Предусмотрены складные столики, двухсекционная панорамная крыша, выдвижной встроенный холодильник и откидной сенсорный потолочный экран. Акустическая система — это 32 динамика, включая восемь в подголовниках.

Гибридная силовая установка состоит из двух электромоторов и бензинового двигателя, с колесами не связанного — он вращает генератор, вырабатывая электричество. Только на электротяге кроссовер может проехать 300 км, а суммарный запас хода превышает 1100 км. Два электромотора развивают мощность в 517 л. с., так что до «сотни» большой автомобиль стартует всего за 5,5 секунды. Много всяких современных штук и в подвеске Voyah Taishan. Кроссвер не только может менять клиренс в диапазоне 110 мм — задние колеса могут поворачиваться в ту же сторону, что и передние. Так что габаритный автомобиль может заехать на тесное парковочное место на обочине дороги если не боком, то во всяком случае гораздо проще, чем такой же по размерам, но не оснащенный подобной системой.

