Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Белгородской области

В городе Алексеевка Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме на улице Маяковская, сообщает региональное МЧС.

ТАСС со ссылкой на спасателей пишет, что, по предварительным данным, при взрыве пострадали два человека. Частный дом разрушен полностью, также повреждены кровля и фасад соседнего дома, говорится в сообщении МЧС (его приводит «РИА Новости»).

Сообщение о взрыве поступило в оперативные службы в 13:56 мск. Сейчас на месте работает дежурный караул пожарно-спасательной части №16.

Полина Мотызлевская