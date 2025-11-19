МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу страны из ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Карол Навроцкий готовит почву для возможного выхода страны из Европейского союза. Об этом министр сообщил в комментарии изданию Rzeczpospolita.

«Вы имеете право на личное мнение. Конечно, Европейский союз, как и каждый человек, несовершенен. Его можно критиковать, но критика бывает двух видов: одна направлена на улучшение, другая — на дискредитацию и разрушение»,— сказал он.

Радослав Сикорский призвал президента придерживаться конструктивного подхода. По мнению министра, «намекая на то, что европейская интеграция — заговор против Польши», президент не способствует ни благу страны, ни ЕС, а фактически подготавливает почву для Polexit (по аналогии с выходом Британии из ЕС — Brexit).

Господин Сикорский также предупредил о последствиях возможного выхода Польши из ЕС. По его словам, уже на следующий день фермеры лишатся субсидий и свободного доступа на европейский рынок, остальным специалистам придется подтверждать дипломы для работы, музыкантам — оформлять рабочие визы для выступлений, а экспортеры столкнутся с дополнительными таможенными пошлинами.

Господин Навроцкий неоднократно критиковал устройство Евросоюза, считая его угрозой суверенитету Польши.