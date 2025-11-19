Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов на новостях о мирном плане по Украине

Индекс Мосбиржи днем 19 ноября преодолел отметку 2600 пунктов. Уровень был пройден впервые с 24 октября. В первой половине дня индекс снижался на новостях о том, что анонсированные переговоры Украины и США в Турции могут не состояться.

С 12:40 мск продолжалась коррекция от отметки 2569 пунктов. В 14:10 мск начался резкий рост от 2570 пунктов. К 15:00 мск индекс достиг уровня 2615 пунктов.

После 14:00 мск издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что мирный план по Украине может быть согласован даже на текущей неделе.