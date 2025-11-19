Билеты на новогодние шоу в России подорожали на 15%

Билеты на новогодние елки в этом году выросли в цене на 14–15% в годовом выражении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты билетных сервисов Kassir.ru и МТС Live (включает Ticketland и Ticketscloud).

По данным Kassir.ru, средняя стоимость билета на предновогодние шоу выросла на 15%, почти до 1,2 тыс. руб. Конкретно в Москве стоимость выросла на 14%, до 2,7 тыс. руб. МТС Live привела аналогичную динамику и среднюю стоимость билетов.

Рынок новогодних елок в стране существенно растет по продажам в рублях, рассказала гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская. За сентябрь—ноябрь продажи в денежном выражении увеличились на 15%. Конкретно в Москве продажи билетов за год в натуральном выражении выросли в 2,7 раза, в рублях — более чем втрое. В Kassir.ru это связали с расширением афиши и с запуском семейных представлений.

В МТС Live сообщили, что на праздничные шоу в Москве продано на 10% больше билетов, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении отмечен рост на 25%.

