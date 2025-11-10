Рестораны подбирают новогоднее меню

Московские рестораны начали готовиться к Новому году. И уже предлагают гостям билеты на праздничные перформансы с участием звезд шоу-бизнеса. Цены на билеты превышают сотни тысяч рублей. Где и как провести первую ночь в году? Расскажет Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Билет на балкон «Флорентийского дворика» ресторана «Турандот» в новогоднюю ночь обойдется примерно в 230 тыс. руб. Стоимость включает сольное выступление Ани Лорак, развлекательную программу, а также праздничный банкет. В ресторане White Rabbit цены ниже, там билеты стоят от 30 тыс. руб. до 120 тыс. руб. в зависимости от близости столика к сцене. Среди приглашенных звезд группа «Моральный кодекс» и фокусники-иллюзионисты.

Такие новогодние программы становятся все более популярными у светской публики, отмечает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» и омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «Это недешевое предложение. Есть огромное количество гостей, которые отмечают Новый год дома, а потом приходят в ресторан. Есть те, кто хочет провести праздничную ночь с ужином развлечениями и готовы за это отдать 100-200 тыс. руб. Цены зависят от стоимости артистов. Допустим, у наших франчайзи "Мясо & Рыба" билет на стандартную программу с диджеями, Дедом Морозом и Снегурочкой в одном зале стоит 9 тыс. руб., в другом — 12 тыс. руб.».

Интерес к подобным вечеринкам действительно растет. Владельцы премиальных ресторанов рассказывали, что в январе 2025 года бронирований на новогоднюю ночь было примерно вдвое больше, чем годом ранее. Столик стоил от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Стоимость билетов на новогодние бал-маскарад или фэнтези-вечеринку в банкетных залах год к году почти не изменилась. В этом сегменте цены скромнее и варьируются от 20 тыс. руб. до 95 тыс. руб.

Впрочем, подобные мероприятия это не только возможность увеличить прибыль, но и серьезный риск для бизнеса, предупреждает совладелец ресторана «Мари Vanna» Андрей Федорин: «В этом году "урожай" будет невелик, сейчас не та ситуация, чтобы закатывать такие банкеты. Отчасти поэтому достаточно рано рестораны вышли с этими предложениями, чтобы была возможность до Нового года пропиарить эту историю. Год от года это по-разному. Рестораны — это же производная от экономической ситуации. Если люди предпочитают поскромнее, то они не будут платить 200 тыс. руб. за билеты и встретят дома с шампанским».

Рыбный ресторан Erwin.Reka на яхтах Radisson в Новый год порадует гостей концертом Лолиты. Билеты стоят от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При этом, как утверждают источники из окружения певицы, за выступление на новогоднем корпоративе Лолита получает минимум 4 млн руб. В премиальных заведениях новогодняя вечеринка обычно сопровождается сет-меню с тематическим ужином.

Разнообразие блюд будет определяться концепцией ресторана, отмечает шеф-повар холдинга White Rabbit Family Анатолий Казаков: «В зависимости от ресторана разнообразим меню. Прекрасно понимаем концепцию каждого нашего заведения, в котором решили организовать празднование Нового года для гостей. Ресторанам добавят новогоднего флера, в меню будет преобладать постсоветская кухня, к которой многие привыкли. В стоимость билета входит программа, полноценное меню и алкогольное сопровождение к нему».

По данным аналитиков, выручка московских ресторанов в прошлые новогодние праздники выросла на 20% год к году, а средний чек — на 11%.

Леонид Пастернак