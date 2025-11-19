Вадим Герасименко занял пост врио ректора Самарского аграрного университета

Сергей Машков, занимавший пост ректора Самарского аграрного университета, покинул пост. Соответствующая информация размещена на сайте учебного заведения.

Временно исполняющим обязанности ректора назначен Вадим Герасименко, работавший последние 20 лет в оренбургских вузах. Приказ подписан Министерством сельского хозяйства РФ.

Ранее в отношении Сергея Машкова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие установило, что в мае 2018 года он на посту декана инженерного факультета и по совместительству заведующего кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» поручил преподавателям выставить промежуточную аттестацию студенту без фактической сдачи зачетов и экзаменов.

В мае 2024 года Кинельский районный суд Самарской области признал главу вуза виновным и оштрафовал на 5 тыс. руб. В сентябре того же года облсуд увеличил сумму штрафа до 50 тыс. руб. После этого кассационная инстанция пришла к выводу, что выводы облсуда насчет позиции защиты противоречат друг другу, а часть их не получила должной оценки.

Андрей Сазонов