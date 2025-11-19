Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вадим Герасименко занял пост врио ректора Самарского аграрного университета

Сергей Машков, занимавший пост ректора Самарского аграрного университета, покинул пост. Соответствующая информация размещена на сайте учебного заведения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Временно исполняющим обязанности ректора назначен Вадим Герасименко, работавший последние 20 лет в оренбургских вузах. Приказ подписан Министерством сельского хозяйства РФ.

Ранее в отношении Сергея Машкова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие установило, что в мае 2018 года он на посту декана инженерного факультета и по совместительству заведующего кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» поручил преподавателям выставить промежуточную аттестацию студенту без фактической сдачи зачетов и экзаменов.

В мае 2024 года Кинельский районный суд Самарской области признал главу вуза виновным и оштрафовал на 5 тыс. руб. В сентябре того же года облсуд увеличил сумму штрафа до 50 тыс. руб. После этого кассационная инстанция пришла к выводу, что выводы облсуда насчет позиции защиты противоречат друг другу, а часть их не получила должной оценки.

Андрей Сазонов