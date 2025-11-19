«Сбер» представил банкомат с ИИ-помощником и оценкой здоровья

Сбербанк представил банкомат нового поколения с уникальным дизайном и расширенным функционалом на международной конференции AI Journey в Москве. Устройство сочетает традиционные банковские операции с инновационными технологиями, включая встроенный ИИ-помощник и сервис экспресс-оценки здоровья. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Новый банкомат оснащен двумя экранами. Основной экран разработан так, чтобы вся полезная площадь попадала в поле зрения клиента. Второй, «экран безопасности», скрывает от посторонних конфиденциальные данные — ПИН-код, балансы и реквизиты. Он утоплен в нишу банкомата и покрыт специальной пленкой, видимой только при взгляде строго спереди.

Одной из ключевых инноваций стало интегрированное программное обеспечение с ИИ-помощником GigaChat. Разработка позволяет пользователям управлять устройством голосом на естественном языке. Нейросеть быстро распознает сложные запросы, консультирует по банковским продуктам и проводит операции без необходимости ручного ввода команд.

Кроме того, банкомат способен давать экспресс-оценку здоровья. Любой клиент старше 18 лет может за 30 секунд получить бесплатный анализ 10 показателей: пульса, давления, уровней стресса и утомления, индекса массы тела, предположительного холестерина, среднего уровня глюкозы в крови, риска нарушения обмена глюкозы, жесткости артериальных стенок и вариабельности сердечного ритма. Для этого необходимо посмотреть в камеру. Результаты доступны на экране и автоматически передаются в приложение «СберЗдоровье» для дальнейшего обсуждения с врачом.

При этом, подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, этот сервис не заменит консультацию врача и требует лабораторного подтверждения.