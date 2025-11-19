Южные аэропорты готовятся к открытию

Минтранс готовится к возобновлению работы аэропортов в южной и центральной частях страны. Осталось дождаться разрешения со стороны служб, которые отвечают за безопасность, заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, открытие воздушных гаваней в Южном федеральном округе произойдет в оперативном режиме. 18 ноября в пресс-службе губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря сообщили, что власти рассчитывают на открытие аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону до конца года. Большинство аэродромов в южных и центральных регионах приостановили работу в 2022 году на фоне беспилотной опасности. В настоящее время ограничения действуют в том числе в Анапе, Брянске, Белгороде, Курске, Липецке и Воронеже.

Позицию Минтранса можно только приветствовать, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов: «Открытие южных аэропортов — долгожданная и очень важная мера с точки зрения обеспечения транспортной доступности региона. Эти аэропорты находились в зонах повышенного риска, что привело к остановке их работы.

Но за эти годы была наработана определенная практика механизмов взаимодействия и гражданских, и военных специалистов, найдены решения по движению воздушных судов, организации работы и взаимодействия служб, которые позволяют на сегодня говорить о том, что определенные аэропорты можно открыть. Уже открылись аэропорты Краснодара, Геленджика и ожидается, что в дальнейшем будут открываться также аэропорты, безусловно, с учетом рисков для обеспечения максимальных уровней безопасности».

В мае 2024 года после долгого перерыва из-за ограничений на фоне боевых действий на территории Украины заработал аэропорт Элисты. Летом вновь открылась воздушная гавань Геленджика, а в сентябре — аэропорт Краснодара. И этого пока достаточно, уверен гендиректор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев: «Я бы пока не начинал полеты в южные аэропорты.

Те, что уже открыты, — Краснодар, Геленджик — это сплошная мука, и особенно для пассажиров: то рейс отменяют, то переносят. А если отменяют, то авиакомпании теряют деньги, потому что многие сдают билеты и едут железной дорогой. Какой смысл открывать южные направления, если рейсы будут отменять, а у туристов срываться путевки».

Тем временем в Краснодаре строят новый терминал аэропорта, который, по проекту, должен быть полностью готов к октябрю 2026 года. Весь контрактный пакет объекта, в том числе федеральные, региональные и частные вложения превышает 53 млрд руб.

Леонид Пастернак