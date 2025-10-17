В белгородском твороге «Богдаша» обнаружили запрещенную добавку

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявило в продукции банкротящегося ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (входит в ГК «Сырный дом» Сергея Лыбаня) запрещенную в РФ пищевую добавку трансглютаминазу. Фермент был обнаружен в пробе творога «Богдаша», сообщили в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора провели проверку на заводе. Взятые пробы молочной продукции также показали наличие микробной трансглютаминазы. Кроме того, выяснилось, что предприятие фасует весовой творог в потребительскую упаковку из привозного сырья — в данном случае из Республики Татарстан.

Маслосырзаводу были объявлены предостережения о недопустимости данных нарушений, а декларации о соответствии на продукцию — признаны недействительными. Россельхознадзор установил усиленный лабораторный контроль в отношении «Ровеньки-маслосырзавод».

В апреле сообщалось, что воронежский «Мясокомбинат Богдановский» выкупил часть долгов ГК «Сырный дом» перед банками. В том числе речь шла о замене кредитора в реестре требований банкротящегося ООО «Ровеньки-маслосырзавод», управляющего основным активом группы — маслосырзаводом в Белгородской области.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Долг мясом красен».

Егор Якимов