19 зданий повреждены в кубанском поселке в результате падения обломков БПЛА

В поселке Ильском Краснодарского края в результате атаки беспилотников повреждены 17 жилых домов и 2 магазина, сообщает оперативный штаб региона.

В частности, сломаны крыши и двери частных домов, разбиты стекла, повреждения получили хозяйственные постройки на придомовых территориях. Пострадавших среди жителей нет, на месте работают экстренные службы. Представители муниципалитета обследуют пострадавшие здания для определения объема необходимой материальной помощи, которая будет оказана жителям, сообщает оперштаб.

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края были сбиты 14 беспилотников.

В поселке Ильском расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России — ООО КНГК-ИНПЗ (Ильский НПЗ). Мощность предприятия составляет 6,6 млн тонн продукции в год.

Анна Перова, Краснодар