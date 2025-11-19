В КБР возбудили уголовное дело из-за обрушения потолка в школе города Нарткала

В Кабардино-Балкарии следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в одном из кабинетов в школе в городе Нарткала Урванского района. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР Фото: пресс-служба СУ СК России по КБР

По данным правоохранителей, происшествие случилось 30 сентября 2025 года в средней общеобразовательной школе №2. В момент обрушения конструкции в классе не было детей, никто не пострадал. Уточняется, что годом ранее в учреждении проводился капитальный ремонт, включая монтаж потолка. Собранные следователями материалы показали, что работы были выполнены с грубыми нарушениями требований безопасности. Ранее ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, в городе Нарткала Кабардино-Балкарии школьник погиб, подавившись пирожком.

Константин Соловьев