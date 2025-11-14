В Кабардино-Балкарии школьник погиб, подавившись пирожком

В Урванском районе Кабардино-Балкарии погиб ученик школы, подавившись пирожком на перемене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось сегодня утром, 14 ноября, в МКОУ СОШ № 3 в городе Нарткала. Предварительно, школьник подавился пирожком, пытаясь съесть его на спор, пишут «РИА-Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Прибывшие на место медики пытались помочь 13-летнему мальчику, но он скончался.

Прокуратура инициировала проверку об исполнении законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Константин Соловьев