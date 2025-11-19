ЗакС Петербурга принял во втором чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петерурга поддержали во втором чтении законопроект о бюджете города на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщил спикер парламента Александр Бельский.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В проект городского бюджета вошла 21 поправка, уточнил председатель ЗакСа. Среди них 20 депутатских и одна губернатораская поправка. В числе прочего одобрено предложение об увеличении доходов города с 1,453 до 1,461 трлн рублей, а расходов — на те же 8,3 млрд, до 1,65 трлн рублей.

Артемий Чулков