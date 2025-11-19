Расклейщика рекламы оштрафовали за порчу уличных шкафов в Челябинске

Административная комиссия мэрии Челябинска оштрафовала на 10 тыс. руб. расклейщика афиши с концертом Елены Ваенги за порчу уличных шкафов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Полицейские установили личность нарушителя по видеозаписям мэрии и доставили его в управление по контролю и координации благоустройства города. Там в отношении местного жителя составили административный протокол. Челябинец признал вину. За размещение двух афиш на шкафах с детскими рисунками ему вынесли два штрафа по 5 тыс. руб. каждый.

С начала года административная комиссия рассмотрела 211 дел о незаконной расклейке афиш и вынесла по ним штрафы на общую сумму 2,4 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в начале ноября возле Дворца культуры железнодорожников афишами с концертом Елены Ваенги заклеили уличный шкаф, расписанный художниками в рамках проекта «Город в красках». Этими же афишами испортили шкаф на улице Лесопарковая. После снятия листовок рисунки пострадали, но их смогли восстановить. Администрация подала заявление в полицию на организатора концерта — самарское ООО «Концертно-театральное агентство Татьяны Ефремовой». Компании грозит штраф в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб. по каждому факту нарушения.

