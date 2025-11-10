Концертное агентство из Самары оштрафуют за порчу уличных шкафов в Челябинске

В администрации Челябинска рассказали, что самарской компании, афишами которой испортили уличные телекоммуникационные шкафы, грозит штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Всего зафиксировано два факта вандализма, об этом шла речь на аппаратном совещании в мэрии 10 ноября.

На прошлой неделе возле Дворца культуры железнодорожников афишами с концертом Елены Ваенги заклеили уличный шкаф, расписанный художниками в рамках проекта «Город в красках». Этим же афишами испортили шкаф на улице Лесопарковая.

Вице-мэр Сергей Авдеев сообщил, что администрация 7 ноября подала заявление в полицию на организатора концерта — самарское ООО «Концертно-театральное агентство Татьяны Ефремовой» (КТА ТЕ). В 2024 году эту компанию уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. По словам вице-мэра Дмитрия Агеева, организации грозит штраф в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб. по каждому факту нарушения.

Рисунки на шкафах восстановили.