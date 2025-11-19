Журнал Lancet: ультраобработанные продукты питания вредят организму человека

Серия исследований ученых-биологов, опубликованных в ведущем медицинском журнале Lancet, утверждает, что употребление в пищу ультраобработанной еды наносит вред практически всем органам человека и может вызвать диабет второго типа и другие болезни.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чипсы, кола, хлопья, фастфуд, продукты с искусственными красителями и ароматизаторами и т. п. повышают риск развития колоректального рака, болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать любые его отделы, от полости рта до прямой кишки), проблем с печенью и метаболизмом.

Также ученые связывают современное потребление ультраобработанных продуктов с ухудшением психического здоровья, поскольку регулярное употребление такой пищи может нарушать сон, повышая уровень стресса и тревожности.

Ученые также отмечают рост доли ультраобработанной еды в рационе по всему миру. В США и Великобритании на нее уже приходится до 80% всего питания населения. Также увеличивается употребление ультраобработанной еды в Канаде, Южной Корее, Мексике, Аргентине и Китае. В КНР она составляет менее 20% от рациона населения, но ее доля продолжает стремительно увеличиваться.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые нашли 32 отдельных заболевания, которые вызывает регулярное употребление ультраобработанной пищи.

Никита Литвинов