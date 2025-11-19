ДК Добрынина в Ярославле откроется не раньше конца 2026 года

Новая система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во Дворце культуры имени Добрынина должна появиться в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ДК был закрыт определением Ленинского районного суда до устранения выявленных нарушений норм противопожарной безопасности по иску прокуратуры. Предыдущий подрядчик не исполнил условия контракта на монтаж системы, в результате чего дворец остался без сигнализации.

«На данный момент специалистами готовится проектно-сметная документация. В декабре этого года запланированы новые торги. Начало работ ожидается в первом квартале 2026 года, а окончание запланировано на четвертый квартал 2026 года»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Занятия творческих коллективов, которые проводились во Дворце культуры, будут организованы в других учреждениях. Их примут библиотека имени Лермонтова, ДШИ им. Собинова, Дом профсоюзов, ДК Строитель, Городской джазовый центр, КЗЦ «Миллениум», ДК «Красный Перекоп», ДК «Энергетик» и некоторые школы.

«Новогодние елки в декабре обязательно состоятся! Однако, учитывая временное закрытие Дворца культуры, праздничные мероприятия пройдут на других площадках города. Мы выбираем лучшие места для вашего отдыха. Конкретные адреса площадок и расписание будут объявлены отдельно»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Антон Голицын