«Тонкая душа спортсмена не выдержала тактики "лофта"»

Килиан Мбаппе требует от футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» €263 млн. В эту сумму входят невыплаченные звездному нападающему зарплата и премиальные после завершения контракта, а также компенсация за то, как с ним обращались в команде. Однако адвокаты ПСЖ уверены, что это именно Мбаппе должен им денег. Причем значительно больше, чем все его состояние. Поэтому клуб выдвинул встречный иск. У кого больше шансов выиграть дело? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Сумма, которую требует от ПСЖ Килиан Мбаппе, сформирована юристами. €55 млн — это долг парижан, который ему не выплатили после окончания контракта, а остальное — компенсация за то, как с ним обращались в команде. Вроде как тонкая душа спортсмена не выдержала так называемой тактики лофта, которую применял против него клуб. loft в переводе с французского — чердак, то есть игрока как бы на этот самый чердак отправляли, изолируя от команды.

В 2023 году перед стартом сезона Мбаппе действительно не взяли в турне по Японии и Южной Корее, отправив тренироваться с резервистами, а затем не заявили на первый матч чемпионата Франции. Профессиональная футбольная лига этой страны встала на сторону футболиста и предписала клубу выплатить долг. Но ПСЖ пошел на конфронтацию, а Мбаппе отправился в прокуратуру Парижа. И в итоге сумма выросла значительно. Клуб в этой истории идет до конца, опасаясь прецедентов, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в столице Франции: «Этот момент должен быть важен шейхам как прецедент. Создавать его и выплачивать 100% кому-то, а если дальше попросит кто-то другой? Всегда найдется недовольный, вон мама у Лорана Робера какая, всегда чем-то недовольна».

При этом сумма, которую объявили юристы во встречном иске к Мбаппе, впечатляет — €440 млн. Вроде как клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» был готов заплатить за звезду €300 млн, то есть самую крупную сумму в истории футбола. И, по версии представителей ПСЖ, Мбаппе был согласен продлить контракт и уехать на Ближний Восток, но в итоге обманул своих работодателей, стал свободным агентом и отправился в мадридский «Реал». Так что руководство ПСЖ считает, что €300 млнв — это упущенная клубом выгода, а остальное — компенсация за допущенные футболистом нарушения договоренностей. Хотя, когда дело дойдет до реальных денежных траншей, суммы серьезно скорректируются в меньшую сторону, уверен футбольный агент Вадим Трушков: «В судебной практике глобально всегда просят максимум, даже умножая на два. Как агентство и комиссионные, а там дальше как договоришься», — говорит он.

Ожидается, что решение по этому делу будет вынесено уже в середине декабря текущего года, но подобные процессы нередко затягиваются, даже если многое ясно, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев: « Что касается национальных судов европейских, там с учетом апелляций, кассационных судов, это может быть затянуться на годы», — говорит он.

Сейчас с делом работают семь адвокатов со стороны ПСЖ и четыре со стороны Мбаппе. Финансовые возможности у парижского клуба, который принадлежит катарским шейхам, значительно выше. Состояние Мбаппе оценивается примерно в €250 млн, так что если он вдруг проиграет, то даже не сможет расплатиться. Но пока, несмотря на все ресурсы, представители ПСЖ явно уступают.

