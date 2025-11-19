Китайского финансиста приговорили к смертной казни за хищения и взятки

Суд в Пекине приговорил к смертной казни бывшего главу страховой компании New China Life Insurance Ли Куаня. Он был признан виновным в коррупции, хищении средств и взятках в размере $28 млн. Как сообщает Reuters, суд также назначил отсрочку в два года для исполнения приговора.

Ли Куань, который построил карьеру в финансовой и страховой отраслях, был арестован в октябре 2024 года по подозрению во взятках. В 2019 году он занял пост президента New China Life Insurance, а в 2022 году был назначен председателем совета директоров компании. В августе 2023 года он неожиданно подал в отставку, сославшись на возраст, ему на тот момент исполнилось 60 лет. Вскоре после этого ему были предъявлены обвинения в коррупции. Следствие установило, что Ли Куань «присваивал государственное имущество и средства, нанося значительный ущерб национальным и государственным интересам». В октябре 2024 года его исключили из Компартии Китая и конфисковали «средства, полученные незаконным путем».

За последние несколько лет в рамках борьбы с коррупцией, начатой по инициативе лидера КНР, жесткие приговоры были вынесены десяткам крупных чиновников и представителям руководства компаний. Так, в октябре 2024 года к смертной казни с двухлетней отсрочкой был приговорен бывший замглавы Народного банка Китая Фань Ифэй за взятки на сумму $54,6 млн. В 2023 году бывший вице-президент банка Everbright Чжан Хуаю получил 12,5 года тюрьмы за взятки и злоупотребление положением.

Алена Миклашевская