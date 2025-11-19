В Челябинске задержанного при передаче взятки адвоката отправили под стражу

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвокату адвокатской палаты Челябинской области Александру Урычеву, обвиняемому в посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он будет находиться в СИЗО как минимум два месяца со дня задержания, до 18 января 2026 года, сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

По версии следствия, в сентябре этого года адвокат предложил осужденному доверителю передать через него взятку размере не менее 2 млн руб. для смягчения лицу наказания. Подзащитный согласился, и приговор смягчили.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 ноября сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали адвоката при получении денег от супруги доверителя.

Виталина Ярховска