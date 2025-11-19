Госдума приняла законы о выплатах женщинам со званием «Мать-героиня»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты о дополнительных мерах поддержки для женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Поправки предоставляют женщинам, родившим десять и более детей, льготы на медицинские услуги, выплату к пенсии в размере 36,5 тыс. руб., а также освобождают от оплаты коммунальных услуг

Первый проект внес поправки в законы «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги» и «О страховых пенсиях». Документ вводит для «Матерей-героинь» новую страховую выплату и меняет правила расчета страхового стажа для всех многодетных родителей. Предполагается, что в стаж будут включать период по уходу за каждым ребенком в семье до 1,5 года.

Второй проект расширяет льготы для женщин со статусом «Мать-героиня». Он позволяет таким россиянкам отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тыс. рублей. Оформить ее можно будет на портале «Госуслуг».

Принятые меры поддержки начнут действовать с 1 января 2026 года.

Полина Мотызлевская