Проект модернизации иркутского ЛПК включен Минпромторгом в число приоритетных

Минпромторг РФ включил проект модернизации производства ООО «Элит» в перечень приоритетных в области лесопереработки, следует из приказа министерства. Объем инвестиций составит 2,33 млрд руб., сообщает правительство региона.

Согласно проекту, по итогам модернизации будет открыто 200 рабочих мест. В рамках модернизации планируется провести обновление действующих производств и создание новых мощностей по выпуску химико-термомеханической массы (ХТММ). Ожидаемый объем расчетной лесосеки составит 547,6 тыс. кубометров. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано в 2024 году.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня этого года стало известно о планах иркутской компании «Элит» до конца 2029 года построить в регионе малотоннажный завод по производству древесной химико-термомеханической массы (технической целлюлозы). Мощность производства составит до 100 тыс. т продукции в год

ООО «Элит», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Усолье-Сибирском в 2011 году. Основной вид деятельности — торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. Общество принадлежит Юрию Киселеву. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 386 млн руб., убыток — 157 млн руб.

Александра Стрелкова