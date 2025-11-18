В Курской области составили памятку на случай долгого отключения тепла и света

Власти Курской области разработали «алгоритм действий при длительном отсутствии тепла и электричества» — на срок более 24 часов. Памятку распространил оперативный штаб Курской области.

Также методички планируется размещать в подъездах многоквартирных домов. В случае чрезвычайной ситуации памятки дополнят адресами пунктов сбора и обогрева, отметил глава комитета региональной безопасности Олег Горячев.

В Минэнерго РФ сегодня заявили, что энергетическая система страны готова к прохождению пиковых зимних максимумов. В правительстве Курской области пояснили, что «о разработке памятки губернатора Александра Хинштейна попросили жители Льгова, которые не раз сталкивались с последствиями атак Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

