Минпромторг: маркетплейсы могут решить проблему со скидками без участия государства

В Минпромторге считают, что маркетплейсы могут в порядке саморегулирования решить ситуацию с предоставлением скидок, вызвавшую критику со стороны регуляторов и традиционного ритейла. Об этом заявил глава департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов.

«Мы очень надеемся, что найдется решение, может быть, даже вне рамок государственного регулирования», — сказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что с позиции ведомства «лучший вариант — если маркетплейсы договорятся сами». По мнению господина Кузнецова, вопрос может решиться в достаточно короткое время.

