Скидки раздора

Цены на маркетплейсах в случае отмены скидок могут вырасти сразу на 20%. О таком сценарии предупреждают эксперты отрасли. 18 ноября Центробанк и «Сбер» выступили за ограничение дисконтов, которые платформы предоставляют в привязке к своим картам. По подсчетам Германа Грефа, из-за собственных программ лояльности цифровые площадки в 2024 году якобы недоплатили 1,5 трлн руб. Ozon и Wildberries с оценкой в корне не соглашаются. Тему продолжит Станислав Крючков.

Скидки становятся «яблоком раздора» между банками и площадками. Эльвира Нибиуллина 18 ноября обратила внимание, что в других странах маркетплейсам запрещено иметь собственный банковский сервис. А именно он и делает возможным непрекращающийся годами ценопад. Ситуацию глава регулятора назвала «манипуляцией ценами». Для рядового клиента природа дисконта не имеет никакого значения, полагает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Если вы зайдете, например, на Ozon и купите товар за 1 тыс. руб., при оплате картой банка маркетплейса он для вас будет стоить примерно 900 руб., то есть вы получите скидку около 10%.

Все заводят кошельки на онлайн-площадках и начинают ими активно пользоваться. Например, у Сбербанка есть "Мегамаркет", и два года назад там можно было расплачиваться бонусами "Спасибо". "Сбер" почему-то посчитал, что это ему не нужно, и программу закрыл. Как потребитель, который регулярно покупает на маркетплейсах, я счастлив, когда могу получить скидку, пользуясь картой какого-либо банка, и мне вообще плевать, какого именно».

О нарушении конкуренции со стороны площадок говорить не приходится. Но если идею ограничения скидок воплотят в жизнь, цены не только наверстают отмену, но и подрастут, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов: «Ценовой дискриминации здесь нет. Цены на товары вырастут, где-то это будет сопоставимо со стоимостью банковской комиссии и может достигать до 10-15%, а в некоторых случаях даже больше. Если будет какое-то регулирование в этой сфере, рассчитываем на то, что оно позволит банкам на равных условиях выходить на маркетплейсы в виде кэшбэка или скидок и простимулирует потребителей платить их финансовыми инструментами».

Дискуссия о конкуренции в финансовых услугах между маркетплейсами и банкирами идет давно. На ПМЭФ-2024 вопрос ставили представители Альфа-банка, ситуацию называли разрушительной для отрасли. Теперь глава Сбербанка говорит о прошедших мимо казны налоговых отчислениях. Если присмотреться, то недоплату увидеть можно, говорит основательница компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук: «Налог начисляется с реализации, то есть смотрят только на итоговую цену товара. В законе "О защите прав потребителей" четко указано, что нельзя ставить разную цену на товар в зависимости от способа оплаты. Таким образом продавец пытается сэкономить на банковском эквайринге. Здесь идет занижение доходов. Т

Таким образом крупные маркетплейсы склоняют покупателей пользоваться именно их банковскими продуктами. Это действительно может ставить разные банки в неравные условия».

Площадки делают вливания в скидки и считают это чем-то сродни «программ лояльности». При этом рынок открыт и для других игроков, говорит представитель Ozon Полина Гриценко: «У различных игроков и банковского, и ритейл-рынка есть аналогичные инструменты, например, кэшбэки и партнерские бонусные программы. Ozon открыл свою программу лояльности, теперь любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях. Условия сотрудничества одинаковы для всех, в том числе для Озон-банка. Уже семь банков интересуются присоединением к программе лояльности и находятся на разных этапах обсуждения условий».

Через два года по отраслевым прогнозам маркетплейсы могут занять три четверти рынка онлайн-торговли в России. Сегмент активно растет, и ограничивать скидки абсурдно, отмечает представитель Wildberries&Russ Дмитрий Борщевский: «Налоговая нагрузка на доход маркетплейсов выше, чем у розничных сетей в офлайне. Скидки предоставляются за счет онлайн-площадок и никак не отражаются на доходе, который получит продавец. Данная инициатива обсуждается Банком России с крупными финансовыми организациями в закрытом режиме, без участия цифровых платформ. Мы считаем предложение по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными.

С таким же успехом можно было предложить обязать все магазины, например, "Пятерочки" давать скидку на колбасу в 5% по карте "Ленты" или же требовать от "Сбера" давать сниженную ставку по ипотеке не только его, но и зарплатным клиентам других банков».

В ЦБ платформы назвали «инфраструктурой» и порекомендовали занять равноудаленное положение и в банкинге, и предложениях для своих пользователей.

Станислав Крючков