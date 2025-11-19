Кассация отменила приговор курскому юристу за клевету на судью

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Горшеченского райсуда Курской области, который признал 79-летнего юриста Анатолия Московских виновным в клевете в отношении судьи (ч. 1 ст. 298.1 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, уголовное дело против него было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

В основу дела против юриста легли обстоятельства судебного разбирательства по иску АО «Курскоблводоканал» к некоему физическому лицу, которого тот представлял. Гражданское дело рассматривалось судьей Касторенского районного суда Курской области Любовью Прохоровой. Она удовлетворила иск предприятия на 73 тыс. руб. за самовольное пользование центральной системой холодного водоснабжения. После этого Анатолий Московских подготовил апелляционную жалобу на решение. В ней он написал, что судья «приняла участие с прямым умыслом в грабеже населения сельских жителей Курской области на миллионы рублей прямого вымогательства и мошенничества, в том числе и через суды, игнорируя объективные факты материальных и процессуальных норм права».

Во время разбирательства по уголовному делу о клевете юрист отрицал вину. Он утверждал, что во время гражданского процесса требовал признать акт врезки в центральную водопроводную сеть сфальсифицированным, но судья отказала в этом требовании. В связи с этим он и пришел к выводу о наличии у судьи прямого умысла. Однако по решению Горшеченского райсуда он был признан виновным в преступлении и оштрафован на 100 тыс. руб.

Изучив приговор Горшеченского райсуда, кассационная инстанция пришла к выводу, что положенная в основу дела экспертиза слов юриста не свидетельствует о наличии у него умысла на клевету в отношении судьи, а лишь указывает на выражение несогласия с решением суда без указания на конкретные факты, порочащие честь и достоинство судьи. Кроме того ознакомление судьи и сотрудников суда с текстом апелляционной жалобы не влекло распространение информации в уголовно-правовом смысле.

Сергей Толмачев