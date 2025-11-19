В Госдуме предложили привлекать присяжных к делам об убийстве при самообороне

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесла законопроект о рассмотрении уголовных дел о превышении пределов необходимой обороны с обязательным участием присяжных заседателей.

Авторы инициативы предложили внести убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ), в перечень преступлений, которые по Уголовно-процессуальному кодексу предполагают рассмотрение дела судьей и коллегией из шести присяжных заседателей. Депутаты также предложили ввести в перечень причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ч.1 ст.114 УК РФ) при аналогичных обстоятельствах.

По мнению либерал-демократов, их инициатива «повысит качество правосудия, укрепит доверие общества к судебной системе и обеспечит более справедливое и объективное разрешение споров, связанных с оценкой произошедших обстоятельств».

Правительство, впрочем, посчитало, что законопроект нуждается в существенной доработке. Оно напомнило, что признаки превышения пределов необходимой обороны устанавливаются еще при квалификации преступления. По российским законам, присяжные не могут разрешать вопросы, требующие юридической оценки. Более того, ими рассматриваются лишь дела об особо тяжких преступлениях, при повышенной общественной опасности совершенных деяний.

В правительственном заключении также указано на отсутствие в законопроекте статистики, позволяющей сделать вывод о неэффективности действующих законов. ЛДПР в пояснительной записке приводит два случая «необоснованного привлечения к уголовной ответственности» при самообороне: дело «Л.» в Красноярском крае, защищавшего семью от группы нападавших с «палками», и историю 70-летнего охранника детского лагеря в Нижегородской области. Последний, как пишут авторы поправок, убил пьяного мужчину, угрожавшего безопасности детей.

Степан Мельчаков