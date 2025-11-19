Калининградский майнер похитил электроэнергию более чем на 55 млн рублей

Предприниматель из Гвардейского округа Калининградской области похитил электроэнергии на 56 млн руб., сообщила пресс-служба «Россети Янтарь Энергосбыт» в Telegram-канале. Мужчина использовал похищенное электричество для майнинга криптовалюты.

Энергетики выявили вмешательство в систему учета благодаря программе мониторинга. Во время проверки было изъято более 300 единиц майнингового оборудования. Нарушителю предстоит компенсировать стоимость незаконно потребленной энергии, иначе вопрос будет решен через суд.

Материалы оперативной проверки и заявление о хищении направлены в полицию. В компании подчеркнули, что нелегальный расход электроэнергии может стать причиной аварийных ситуаций из-за чрезмерной нагрузки на сеть.