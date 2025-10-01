В Казани в 2025 году откроется генеральное консульство Индии

В этом году в Казани может начать работу генеральное консульство Индии. Инициатива исходит от индийской стороны и направлена на укрепление сотрудничества между Россией и Индией. Ожидается, что консульство позволит Татарстану привлекать инвестиции, развивать совместные производства и научные центры, а также увеличить поток туристов между странами. Об этом сообщает РБК Татарстана с ссылкой на пресс-службу МИДа России.

В начале сентября правительство России одобрило открытие двух новых индийских консульств — в Казани и Екатеринбурге. Создание этих представительств упростит оформление виз и документов для граждан обеих стран, активизирует гуманитарные и научно-технические связи и станет вкладом в развитие стратегического партнерства России и Индии.

Казань рассматривается индийской стороной как один из наиболее привлекательных региональных центров для консульства. Это связано с промышленным и финансовым потенциалом республики, включая развитую нефтехимию и ИТ-отрасль, а также с удобным географическим расположением для бизнеса и гуманитарных инициатив.

Анна Кайдалова