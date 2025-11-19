В Саратове хотят обязать владельцев самих убирать граффити с фасадов

В Саратове обсуждают проект изменений в правила благоустройства, который обяжет владельцев зданий удалять граффити с фасадов. Для этого в городской думе создадут рабочую группу.

Член «Опоры России» Александр Белов выразил несогласие с требованием «незамедлительного» удаления граффити. В беседе с «Ъ» он предложил установить конкретные сроки и разработать четкую дорожную карту. По его мнению, необходимо определить порядок установления ответственности за порчу имущества. «Этот срок должен быть обоснованный и достаточный»,— отметил бизнесмен.

Господин Белов подчеркнул, что собственники зданий являются потерпевшей стороной, так как граффити наносят третьи лица. Он также отметил, что ремонтные работы могут быть длительными и дорогими, особенно для современных композитных материалов. Спикер добавил, что в случае объектов культурного наследия ситуация усложняется из-за необходимости получения разрешений и наличия лицензий.

Никита Маркелов