«Хулиганы должны нести ответственность, но их редко ловят»

В Саратове прорабатывается проект изменений в городские Правила благоустройства, обязывающий владельцев зданий незамедлительно удалять граффити с фасадов. Решено создать в гордуме по этому поводу отдельную рабочую группу.

Александр Белов

Фото: предоставлено автором Александр Белов

Фото: предоставлено автором

Я не согласен с формулировкой «незамедлительно». Хотелось бы иметь хоть какой-то срок и нормальную дорожную карту действий с межведомственным согласованием. Все-таки в проекте нужно иметь больше конкретики: прописать порядок установления ответственного — хулигана, который нанес надпись или граффити. Чтобы было обращение в органы правопорядка, был зарегистрирован факт порчи имущества, проведены оперативно-розыскные мероприятия, а уже после этого у собственника появилась бы ответственность по устранению. Этот срок должен быть обоснованный и достаточный.

Факт в том, что собственник здания является потерпевшей стороной, имуществу которого нанесен ущерб. Владельцы недвижимости не самостоятельно же наносят граффити, их наносят третьи лица из хулиганских соображений или иных мотивов. Они и должны нести ответственность и устранять последствия, но хулиганов редко ловят.

При этом в зависимости от качества и состояния материалов фасада ремонтные работы могут быть как длительными, так и дорогими. Например, современные композитные материалы зачастую невозможно покрасить без демонтажа или в обычных уличных условиях. Часто это или замена композита, или отправка в какую-нибудь специализированную мастерскую по восстановлению. Но даже если это просто обычный крашеный фасад, «мокрая» штукатурка или еще что-то подобное, то здесь тоже важно правильно подобрать колер, должны быть правильные температурные условия. Если это случится в мороз, то о каких лакокрасочных покрытиях может идти речь? Необходимо делать подготовку фасада, придумывать обогрев. Сроки в каждом случае разные.

И почему устранение граффити по срокам должно отличаться от ремонта фасада, на который дается больший срок, — тоже вопрос. С технологической точки зрения эти операции схожи.

Отдельный момент — объекты культурного наследия. У них особый порядок проведения ремонтных работ. На эти работы нужно получать разрешение, организация должна иметь соответствующую лицензию, а таких — по пальцам пересчитать. То есть в случае с ОКН ситуация еще сложнее.