Российская армия ударила «Кинжалами» по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что российский удар стал ответом на «террористические атаки Украины» по гражданским объектам страны. Все цели удара поражены, уточнили в Минобороны.

Сегодня в российском министерстве заявили о попытке ВСУ ударить по Воронежу с помощью ракет ATACMS. Все ракеты были сбиты, также уничтожена установка, которая запускала их с территории Харьковской области. Обошлось без жертв. Повреждены крыши геронтологического центра и детдома, а также частное домовладение в городе.