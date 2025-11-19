Еще три нижегородских стадиона могут реконструировать по проектам КРТ

Три стадиона в Нижнем Новгороде могут быть реконструированы по аналогии с «Водником» через механизм комплексного развития территории (КРТ). Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, в благоустройстве и реновации нуждается территория стадиона «Труд» в Сормовском районе. Также обновление может ждать стадион «Старт» в Московском районе и легкоатлетический стадион «Чайка» на улице Лоскутова в Автозаводском районе.

«Это все объекты, где можно и нужно попробовать привлечь средства инвесторов для создания спортивной инфраструктуры. В том числе и через такой инструмент, как проект комплексного развития территории»,— рассказал Юрий Шалабаев.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области представило мастер-план КРТ стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде. На месте стадиона, который администрация города признала аварийным, за счет инвестора планируется построить несколько крытых спортивных объектов, открытый стадион и два многоквартирных дома.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд руб., из которых 2 млрд руб. планируется направить на строительство спортивных объектов.

С сентября 2025 года по решению мэрии стадион закрыт, на его территории введен режим ЧС. Часть местных жителей выступила против этого решения городской администрации. Они оспорили решение о закрытии стадион и введении режима ЧС в суде.

Андрей Репин